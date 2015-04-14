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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 16:59 BJT

中国央行：首季以人民币结算的直接投资金额同比大增五成，至2,879亿元

路透北京4月14日 - 中国央行周二称，一季度跨境贸易人民币结算业务发生1.65万亿元，同比持平，而首季直接投资人民币结算业务发生2,879亿元，同比增长近五成。

刊登在央行网站的新闻稿指出，一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生14,960亿元、1,586亿元、534亿元、2,345亿元。

央行之前公布数据指出，2014年跨境贸易人民币结算业务累计发生6.55万亿元，直接投资人民币结算业务累计发生1.05万亿元。全年以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别累计发生5.9万亿元、6,565亿元、1,866亿元、8,620亿元。（完） (发稿 李文科; 审校 毕晓雯)

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