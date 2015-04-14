中国央行：首季以人民币结算的直接投资金额同比大增五成，至2,879亿元

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京4月14日 - 中国央行周二称，一季度跨境贸易人民币结算业务发生1.65万亿元，同比持平，而首季直接投资人民币结算业务发生2,879亿元，同比增长近五成。
刊登在央行网站的新闻稿指出，一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生14,960亿元、1,586亿元、534亿元、2,345亿元。
央行之前公布数据指出，2014年跨境贸易人民币结算业务累计发生6.55万亿元，直接投资人民币结算业务累计发生1.05万亿元。全年以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别累计发生5.9万亿元、6,565亿元、1,866亿元、8,620亿元。（完） (发稿 李文科; 审校 毕晓雯)
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路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。