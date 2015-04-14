新闻稿：中国3月末M2同比增长11.6%，当月新增人民币贷款1.18万亿--央行

(以下为中国人民银行周二公布的2015年一季度金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、广义货币增长11.6%，狭义货币增长2.9%

3月末，广义货币(M2)余额127.53万亿元,同比增长11.6%，增速分别比上月末和去年末低0.9个和0.6个百分点；狭义货币(M1)余额33.72万亿元,同比增长2.9%，增速分别比上月末和去年末低2.7个和0.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.2万亿元,同比增长6.2%。2015年一季度净投放现金1690亿元。

二、一季度人民币贷款增加3.68万亿元，外币贷款增加341亿美元

3月末，本外币贷款余额91.52万亿元，同比增长13.3%。月末人民币贷款余额85.91万亿元，同比增长14.0%，增速比上月末低0.3个百分点，比去年末高0.3个百分点。一季度人民币贷款增加3.68万亿元，同比多增6018亿元。分部门看，住户贷款增加8892亿元，其中，短期贷款增加2064亿元，中长期贷款增加6828亿元；非金融企业及其他部门贷款增加2.71万亿元，其中，短期贷款增加9543亿元，中长期贷款增加1.48万亿元，票据融资增加1643亿元；非银行业金融机构贷款增加632亿元。3月份人民币贷款增加1.18万亿元,同比少增661亿元。月末外币贷款余额9146亿美元，同比增长4.0%，一季度外币贷款增加341亿美元。

三、一季度人民币存款增加4.15万亿元，外币存款增加835亿美元

3月末，本外币存款余额129.15万亿元，同比增长10.6%。月末人民币存款余额124.89万亿元，同比增长10.1%，增速分别比上月末和去年末低0.8个和2.0个百分点。一季度人民币存款增加4.15万亿元，同比少增1.64万亿元。其中，住户存款增加3.63万亿元，非金融企业存款减少4009亿元，财政性存款减少1010亿元，非银行业金融机构存款增加9966亿元。3月份人民币存款增加2.56万亿元，同比少增5544亿元。月末外币存款余额6940亿美元，同比增长27.6%，一季度外币存款增加835亿美元。

四、3月份银行间市场同业拆借月加权平均利率3.69%，质押式债券回购月加权平均利率3.61%

一季度,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交87.26万亿元，日均成交1.45万亿元，日均成交同比增长64.4%。

3月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.69 %，比上月高0.05个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.61%,比上月低0.01个百分点。

五、国家外汇储备余额3.73万亿美元

3月末，国家外汇储备余额为3.73万亿美元。3月末，人民币汇率为1美元兑6.1422元人民币。

六、一季度跨境贸易人民币结算业务发生1.65万亿元，直接投资人民币结算业务发生2879亿元

一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生14960亿元、1586亿元、534亿元、2345亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款，本月M2同比增速根据可比口径计算。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：本月M2同比增速根据可比口径计算。

注5：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。

--以下为央行同时公布的2015年一季度社会融资规模增量统计数据报告：

初步统计，2015年一季度社会融资规模增量为4.61万亿元，比去年同期少8949亿元。其中，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加3.61万亿元，同比多增6253亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加61亿元，同比少增3768亿元；委托贷款增加3242亿元，同比少增3399亿元；信托贷款增加13亿元，同比少增2865亿元；未贴现的银行承兑汇票增加604亿元，同比少增5132亿元；企业债券净融资3187亿元，同比少678亿元；非金融企业境内股票融资1808亿元，同比多833亿元。2015年3月份社会融资规模增量为1.18万亿元，分别比上月和去年同期少1758亿元和8378亿元。

从结构看，一季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的78.3%，同比高24.1个百分点；对实体经济发放的外币贷款占比0.1%，同比低6.9个百分点；委托贷款占比7.0%，同比低5.1个百分点；信托贷款占比0.03%，同比低5.2个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比1.3%，同比低9.1个百分点；企业债券占比6.9%，同比低0.1个百分点；非金融企业境内股票融资占比3.9%，同比高2.1个百分点。

注1：社会融资规模是指实体经济（非金融企业和住户，下同）从金融体系获得的资金。其中，增量指标是指一定时期内（每月、每季或每年）获得的资金额，存量指标是指一定时期末（月末、季末或年末）获得的资金余额。

注2：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注3：社会融资规模中的本外币贷款是指一定时期内实体经济从金融体系获得的人民币和外币贷款，不包含银行业金融机构拆放给非银行业金融机构的款项。

注4：2015年1月起，委托贷款统计制度进行了调整，将委托贷款划分为现金管理项下的委托贷款和一般委托贷款。社会融资规模中的委托贷款只包括由企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构（即贷款人或受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等向境内实体经济代为发放、监督使用并协助收回的一般委托贷款。