日本债市：公债价格小涨，受五年期公债标售需求稳健支撑

日本财务省标售2.285万亿(兆)日圆(190.9亿美元)、票面利率为0.1%的五年期公债，最低得标价为100.08，对应的收益率为0.083%，符合市场预期。

投票总额为7.7183万亿日圆。投标倍数为3.38，略低于上月标售时的3.64。但平均得标价与最低得标价之差从上月的0.02收窄至0.01，表明需求略有改善。