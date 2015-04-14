日本债市：公债价格小涨，受五年期公债标售需求稳健支撑

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
日本财务省标售2.285万亿(兆)日圆(190.9亿美元)、票面利率为0.1%的五年期公债，最低得标价为100.08，对应的收益率为0.083%，符合市场预期。
投票总额为7.7183万亿日圆。投标倍数为3.38，略低于上月标售时的3.64。但平均得标价与最低得标价之差从上月的0.02收窄至0.01，表明需求略有改善。
6月10年期公债期约 涨0.15点，至147.87。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.005%
五年期公债 0.080% -1.0 0.090%
10年期公债 0.325% -1.0 0.335%
20年期公债 1.100% -2.5 1.125%
30年期公债 1.355% -2.5 1.380%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.87 +0.15 147.72
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 陈宗琦/汪红英；审校 白云/张明钧)
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摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。