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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 17:08 BJT

日本债市：公债价格小涨，受五年期公债标售需求稳健支撑

日本财务省标售2.285万亿(兆)日圆(190.9亿美元)、票面利率为0.1%的五年期公债，最低得标价为100.08，对应的收益率为0.083%，符合市场预期。

投票总额为7.7183万亿日圆。投标倍数为3.38，略低于上月标售时的3.64。但平均得标价与最低得标价之差从上月的0.02收窄至0.01，表明需求略有改善。

6月10年期公债期约 涨0.15点，至147.87。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.080% -1.0 0.090%

10年期公债 0.325% -1.0 0.335%

20年期公债 1.100% -2.5 1.125%

30年期公债 1.355% -2.5 1.380%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.87 +0.15 147.72

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 陈宗琦/汪红英；审校 白云/张明钧)

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