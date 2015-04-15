《香港重要政经日程》--4月15日-4月23日

国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
================== 今日重要政经消息=================
4月15日（周三）
-- 中国海外宏洋 公布首季业绩。
-- 高伟电子 公布年度业绩。
*--10:00 金界控股 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
4月16日（周四）
-- 现恒建筑 首日挂牌。
--16:00 Old Mutual Global Investors第二季市场展望记者会。
*4月17日（周五）
-- 长城汽车 公布首季业绩。
--09:35 卜蜂国际 股东特别大会。
--10:00 旭辉控股 股东周年大会。
--14:30 首长科技 股东特别大会。
*4月20日（周一）
--11:00 长和 股东特别大会。
--14:30 和黄 股东特别大会。
4月21日（周二）
-- 公布3月份消费物价指数（CPI）。
*-- 民生银行 公布首季业绩。
*-- 华能国际电力 公布首季业绩。
*4月22日（周三）
-- 金隅股份 公布首季业绩。
4月23日（周四）
-- 公布3-5月失业率。
*-- 中国联通 公布首季业绩。
*-- TCL多媒体 公布首季业绩。
*-- 中石化上海石化 公布首季业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 对特朗普的指控是投资者的主要关注点 * 联储布拉德警告不要激进升息 * 财政部下周标售880亿美元公债 路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总 统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进 行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。 特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美 国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。 “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将 支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的 作用。” 白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在 未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。 指标10年期公债收益率 持平于2
美国联邦调查局(FBI)局长科米 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选