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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 17:04 BJT

香港数据：3月底止外汇基金境外资产升至28,321亿港元--金管局

路透香港4月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至3月底止，外汇基金境外资产为28,321亿港元，按月增加59亿港元。

货币基础为13,553亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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