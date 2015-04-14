《中国债市每日综述》现券小幅震荡，政策预期仍宽关注明日首季数据

* 现券收益率由跌转升，小幅震荡

* 一级国开新债显示机构短债需求好于长债

* IRS基本持稳，波动不大

* 现券情绪尚不稳定，聚焦明日一季度经济数据

* 资金仍宽松，央行逆回购利率下降影响有限

路透上海4月14日 - 中国银行间债市周二现券收益率由跌转升，小幅震荡。交易员表示，资金面宽松格局未受新股集中申购干扰，一度支撑现券收益率小降，一级国开新债需求亦稍显改善，但午后则在国债期货放量下跌的带动下，券价基本与上日持平。

他们并认为，最新出炉的3月M2及信贷等数据显示经济整体走势仍难乐观，现券零星买盘再现，不过，新债供给及股市向好仍施压债市走势，致机构情绪尚难言稳定，短期市场暂聚焦明日一季度宏观经济数据提供指引。

“下午国债期货跌了，国开又反弹了几个点，恢复到昨晚的水平了，”北京一银行交易员称，现券情绪还是不太稳定，3月货币数据出来又有机构在taken(买)。

他并表示，3月信贷数据虽超预期，但M2还是很差，虽然债市长期可能还会有供给及股市上涨的干扰因素，不过这几天注意力应该都还在数据。

央行周二稍晚公布，3月新增人民币贷款1.18万亿元人民币，高于路透调查中值的1.03万亿元；3月末广义货币供应量(M2) CNMSM2=ECI 同比增长11.6%，低于路透调查中值12.3%。

一级方面，国开行 上午招标的五期固息增发债中标收益率均明显低于中债估值水平，投标倍数也多在3倍以上。

利率互换(IRS)方面，交易员指出，七天回购利率止跌，IRS前期已经累积一定跌幅，目前波动整体有限；目前整体比昨天低一两个基点。

中国国家统计局周三(15日)将公布一季度GDP(国内生产总值)和3月工业、消费及投资等数据。路透调查显示，虽然托底政策推出但经济弱势不改，中国一季度GDP同比增速料放缓至7.0%，这将是2009年第一季以来的最低增速。

剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新报价 在3.8800%，上日尾盘为3.9200%。剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在4.1400%/4.11%，上日尾盘为4.1650%/4.15%。

**资金供给稍收敛但难撼宽松局面**

银行间市场周二主要回购利率稳中波动不大。交易员表示，今日新股申购相对较为集中，资金供给较前几日的泛滥局面稍显收敛，不过大行出资仍充裕，场内拆借难度不大；而央行逆回购利率调降亦属于情理之中，市场影响不大。

他们并认为，本轮密集IPO对资金面冲击暂时有限，市场流动性预期仍较为平稳；只是随着四月中下旬临近，季度缴税则令部分机构心态依然谨慎。

本周沪深两市将有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，其中14日共有15家新股网上申购。

“IPO没怎么感觉到啊，资金还是很好借，只是不像前几天那样减点随便借了，大行都有在出，”上海一银行交易员表示，而逆回购利率调降也是无可避免的，毕竟市场资金价格已经很低了。

央行稍早进行的100亿元人民币七天期逆回购，中标利率为3.35%，较上次的3.45%下跌10bp，为春节后第五次走低。与此前靠逆回购调节流动性相比，目前维持小量的象征性规模，或仅是为利率变动提供舞台，后者走向更值得关注。