香港已公布经济指标--2015/4/14

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年2月 零售销售值 +14.9 -14.5 -2.2 2015年2月 零售销售量 +18.2 -13.8 -2.1 2015年2月 综合消费物价指数(CPI) +4.6 +4.1 +3.9 2015年2月 甲类消费物价指数(CPI A) +6.5 +6.3 +4.2 2014年第四 本地生产总值(GDP) +2.2 +2.7 +3.0 季 --------------------------------------------------------------------------------------------- 14年12月-15年2月% 14年11-15年1月% 13年12月-14年2月% 失业率 3.3 3.3 3.1 --------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2015年2月 贸易赤字／盈余 -35.88 -37.02 -53.67 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。