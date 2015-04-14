亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，中国经济放缓疑虑罩顶

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
中国周一公布的贸易数据显示，3月份出口下降15%，这一结果出人意料，加剧了对中国经济增长的担忧。
交易商称，一些投资者在中国周三公布国内生产总值(GDP)数据前获利了结。
“如果中国GDP数据再度表明经济乏力，则橡胶价格或将进一步承压，”Tazawa说。
路透调查显示，中国今年第一季度经济增幅可能进一步放缓至7%，这将是六年来的最慢增速，将加大决策者采取更多措施刺激增长的压力。
但上海期交所主力9月期胶合约 涨75元人民币，收报每吨12,670元(2,040美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤137.5美分，跌2美分。
泰国实货橡胶市场周一至周三因泼水节休市。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 李婷仪/汪红英/王兴亚)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
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