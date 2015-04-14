版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 17:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，中国经济放缓疑虑罩顶

中国周一公布的贸易数据显示，3月份出口下降15%，这一结果出人意料，加剧了对中国经济增长的担忧。

交易商称，一些投资者在中国周三公布国内生产总值(GDP)数据前获利了结。

“如果中国GDP数据再度表明经济乏力，则橡胶价格或将进一步承压，”Tazawa说。

路透调查显示，中国今年第一季度经济增幅可能进一步放缓至7%，这将是六年来的最慢增速，将加大决策者采取更多措施刺激增长的压力。

但上海期交所主力9月期胶合约 涨75元人民币，收报每吨12,670元(2,040美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤137.5美分，跌2美分。

泰国实货橡胶市场周一至周三因泼水节休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 李婷仪/汪红英/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐