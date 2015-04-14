路透基点：长江实业地产550亿港元融资案吸引28家银行参贷--TRLPC

路透香港4月14日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，长和集团旗下新成立的长江实业地产(简称“长地”)的三年期550亿港元子弹式贷款获得银行热烈反应，有28家银行共计承贷1,400亿港元(180.6亿美元)。

如此大的超额承贷金额是原定贷款规模的约2.5倍，参与交易的28家银行分别都承贷50亿港元，突显了借款人在业界的号召力，并体现出哪怕在定价收紧的情况下，口碑好的公司要获得流动性并非难事。

1,400亿港元的承贷额相当于2015年一季度香港36宗融资交易总额139.2亿美元的逾30%。

说到底，长地这笔融资交易的定价并不慷慨，综合收益为110个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码95基点。

和记黄埔自行安排了本项贷款，最初要求银行在3月初之前分别承贷50亿港元，提供的综合收益介于110-120个基点。几周后，在获得超过20家银行的热烈反应后，长地收紧了定价，将综合收益调至110个基点。

借款方希望在4月底之前签定合约。

此次贷款将取代一笔汇丰（450亿港元）和美银美林（100亿港元）在1月7日时承诺的总计550亿港元过桥贷款。该贷款当时是为了支持李嘉诚长和系的世纪重组。消息人士稍早时说，该笔过桥贷款尚未支取。

汇丰是长实与和黄重组案的独家财务顾问。重组之后的长江和记实业将把所有地产业务（即原来由长实与和黄各自持有的地产业务）转让予新成立的长地，并以介绍形式将长地分拆上市。长和将持有地产以外的所有资产，包括港口、电讯、零售、基建、能源和飞机租赁等。整项世纪重组料于今年上半年左右完成。 (完)