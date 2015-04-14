更新版 1-英国数据：3月CPI同比增幅持于零，继续守在纪录低位

但扣除能源、食品与菸酒的3月核心通胀，较上年同期增长1.0%，为将近九年以来最低，2月为增长1.2%。

ONS表示，3月服饰价格较2月下滑，为纪录以来首见，可能是反映季节性折扣型态的改变。

ONS同时公布的数据显示，3月生产者产出物价较上年同期下滑1.7%，大致与分析师预估相同。

不过物价下滑的前景，可能不会令英国央行在政策上有所反应。

英国央行总裁卡尼上月对议员表示，单纯为了因应油价下滑而降息，将是“极度愚蠢的”，路透调查的多数分析师预估，英国央行下个动作将是在明年初升息。