更新版 1-英国数据：3月CPI同比增幅持于零，继续守在纪录低位

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
但扣除能源、食品与菸酒的3月核心通胀，较上年同期增长1.0%，为将近九年以来最低，2月为增长1.2%。
ONS表示，3月服饰价格较2月下滑，为纪录以来首见，可能是反映季节性折扣型态的改变。
ONS同时公布的数据显示，3月生产者产出物价较上年同期下滑1.7%，大致与分析师预估相同。
不过物价下滑的前景，可能不会令英国央行在政策上有所反应。
英国央行总裁卡尼上月对议员表示，单纯为了因应油价下滑而降息，将是“极度愚蠢的”，路透调查的多数分析师预估，英国央行下个动作将是在明年初升息。
ONS周二亦公布，英国2月房价同比涨幅从1月的8.4%，放缓至2月的7.2%。房价涨速最快者为伦敦以外的英格兰东部地区，该地区房价上涨10.7%。(完) (编译 王洋/秦德兴/陈宗琦；审校 白云/蔡美珍/张明钧)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)