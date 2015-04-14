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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 17:39 BJT

表格：沪港通活跃股一览--4月14日

路透香港4月14日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             71.50                       161.94
 买入成交金额                   37.89                       94.15
 卖出成交金额                   33.61                       67.79
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   招商银行      433,439,719    190,555,135     623,994,854
 2                   贵州茅台      305,966,827     30,637,057     336,603,884
 3                   中国平安      103,932,079    194,834,334     298,766,413
 4                   恒生电子       21,924,381    180,215,272     202,139,653
 5                   保利地产       19,659,215    178,078,816     197,738,031
 6                   兴业银行       91,491,063    101,597,221     193,088,284
 7                   长江电力      159,400,496      9,773,164     169,173,660
 8                   中信证券       99,288,849     63,919,988     163,208,837
 9                   海通证券       97,401,163     65,000,347     162,401,510
 10                  青岛海尔       12,240,823    140,702,255     152,943,078
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国南车        877,585,220    719,462,772   1,597,047,992
 2                 国美电器        520,514,930    292,019,110     812,534,040
 3                 中国北车        514,910,330    234,464,855     749,375,185
 4                 上海电气        433,685,120    200,846,780     634,531,900
 5                 香港交易所      429,878,520    151,121,140     580,999,660
 6                 中国中铁        357,480,400    218,205,800     575,686,200
 7                 阿里影业        226,609,900    176,466,600     403,076,500
 8                 中国人保集团    224,023,070    161,954,370     385,977,440
 9                 中国铁建        231,263,130    129,077,950     360,341,080
 10                海通证券        246,950,340     91,972,780     338,923,120
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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