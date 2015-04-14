表格：沪港通活跃股一览--4月14日

路透香港4月14日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 71.50 161.94 买入成交金额 37.89 94.15 卖出成交金额 33.61 67.79 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 招商银行 433,439,719 190,555,135 623,994,854 2 贵州茅台 305,966,827 30,637,057 336,603,884 3 中国平安 103,932,079 194,834,334 298,766,413 4 恒生电子 21,924,381 180,215,272 202,139,653 5 保利地产 19,659,215 178,078,816 197,738,031 6 兴业银行 91,491,063 101,597,221 193,088,284 7 长江电力 159,400,496 9,773,164 169,173,660 8 中信证券 99,288,849 63,919,988 163,208,837 9 海通证券 97,401,163 65,000,347 162,401,510 10 青岛海尔 12,240,823 140,702,255 152,943,078 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国南车 877,585,220 719,462,772 1,597,047,992 2 国美电器 520,514,930 292,019,110 812,534,040 3 中国北车 514,910,330 234,464,855 749,375,185 4 上海电气 433,685,120 200,846,780 634,531,900 5 香港交易所 429,878,520 151,121,140 580,999,660 6 中国中铁 357,480,400 218,205,800 575,686,200 7 阿里影业 226,609,900 176,466,600 403,076,500 8 中国人保集团 224,023,070 161,954,370 385,977,440 9 中国铁建 231,263,130 129,077,950 360,341,080 10 海通证券 246,950,340 91,972,780 338,923,120 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 林高丽)