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市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 17:35 BJT

《汇市简讯》传有中东买家在1.46美元附近买入英镑

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* 有传闻称中东买家在1.46美元附近买入英镑

* 英镑空头的获利了结可能是导致资金流动的原因

* 英国通胀数据表现不佳，但中东买家的需求帮助抑制了英镑兑美元的跌幅

* 1.4635美元(英国CPI数据公布前的低点)现在成了阻力位

* 1.4680美元为欧洲盘初高点(1.4681美元为周一高点) (完)

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