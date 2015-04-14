《汇市简讯》传有中东买家在1.46美元附近买入英镑

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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* 有传闻称中东买家在1.46美元附近买入英镑
* 英镑空头的获利了结可能是导致资金流动的原因
* 英国通胀数据表现不佳，但中东买家的需求帮助抑制了英镑兑美元的跌幅
* 1.4635美元(英国CPI数据公布前的低点)现在成了阻力位
* 1.4680美元为欧洲盘初高点(1.4681美元为周一高点) (完)
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上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)