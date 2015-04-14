德国经济：消费者支出旺盛，零售商却没沾光--HDE零售协会

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透德国杜塞尔多夫4月14日 - 德国HDE零售协会周二称，面对较低的利率水准，德国的消费者更倾向于购买汽车和住房等大件物品，而不是主要在商场或精品店消费。
HDE在一份声明中称，“消费者信心良好，但零售业却获益寥寥。”
经济学家称，在储蓄利率维持低位、失业率不断下降、油价下滑以及薪资涨幅跑赢通胀率的环境下，德国消费者终于觉悟，预计今年一年的消费支出都将维持旺盛状态。
但HDE维持对零售销售额的预期不变，仍预计今年零售销售额仅实现1.5%的微幅增长，至4,660亿欧元(约合4,920.5亿美元)以上。2014年的增幅为1.9%。
HDE称，近年来零售商销售额在消费者支出中的比重一直在下降，2000至2014年缩水近7%，至28.6%。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。