德国经济：消费者支出旺盛，零售商却没沾光--HDE零售协会

路透德国杜塞尔多夫4月14日 - 德国HDE零售协会周二称，面对较低的利率水准，德国的消费者更倾向于购买汽车和住房等大件物品，而不是主要在商场或精品店消费。

HDE在一份声明中称，“消费者信心良好，但零售业却获益寥寥。”

经济学家称，在储蓄利率维持低位、失业率不断下降、油价下滑以及薪资涨幅跑赢通胀率的环境下，德国消费者终于觉悟，预计今年一年的消费支出都将维持旺盛状态。

但HDE维持对零售销售额的预期不变，仍预计今年零售销售额仅实现1.5%的微幅增长，至4,660亿欧元(约合4,920.5亿美元)以上。2014年的增幅为1.9%。