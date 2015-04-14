香港房地产：甲级写字楼市况好转，但商舖市场受压--戴德梁行

路透香港4月14日 - 国际物业顾问--DTZ戴德梁行周二表示，今年首季香港的甲级写字楼总吸纳量几近去年全年的总和，且各区均录得正吸纳量，为2013年首季以来首见，反映市况好转。

写字楼租金经过一、两年的沉寂后，于首季全线上扬。其中中环/金钟核心区的每月实质尺租按季升1.4%至100.7港元，为2013年第四季以来首次重上100港元水平。区内个别顶级写字楼尺租更达125港元，升幅2.5%。

＂写字楼用家比之前更为积极，预期未来三季将维持每季正吸纳量，但数字应该没首季高，估计约20万平方尺，全年净吸纳量或达120万平方尺。＂DTZ戴德梁行香港区董事总经理陶汝鸿在记者会上称。

据该行数据，今年首季全港甲级写字楼净吸纳量约66.9万平方尺，只略低于去年全年的68.7万平方尺。

DTZ戴德梁行写字楼代理董事阮仲贤称，内地证券公司是带动中区甲级写字楼需求的动力之一。此外，本地一些保险、政府政府机构、船务及物流企业则为近年新供应最多的九龙东，带来主要的租务需求。

近日大量资金流入香港，香港股市过去五个交易日主板成交额逾1.26万亿港元。但阮仲贤指出，除了内地证券公司扩充外，过往带动甲级写字楼市场的＂火车头＂的投资银行这两年未敢过度扩充，甚至有冻结规模的情况，因此不预期近日港股火爆会带动写字楼租金重上前几年的高位。

在商舖市场方面，随着近年内地打贪及消费模式改变，占访港旅客逾七成的内地旅客减少购买奢侈品，令到一些在一线区域的一线街舖租金受压。陶汝鸿表示，去年部份这些街舖的续租租金已比上一个租期（2012年)下跌三至四成，故预期今年的波幅应较少。

该行香港商业部主管林应威指出，监于位处好地段的地舖仍然罕有，所以有实力的租客仍想保留舖位，但在续租时可能会与业主磋商调整租金。部份在同一区开设多间分店的零售商，亦会重新检讨，或将一些营业额较低的分店结束以节省成本。