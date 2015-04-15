《焦点》中国新股稳赚不赔令打新基金受追捧，今年“钱”景不错明年则面挑战

* 申购新股获无风险收益，打新基金受追捧

* 灵活配置混合基金短期转型为打新基金

* 注册制实施后明年将面对挑战

* 打新收益可观但并非永久策略

作者 林琦

路透上海4月15日 - 今年以来，中国A股市场新股发行提速，且新股稳赚不赔，使得打新资金日益膨胀，其中一支重要力量就是以各种灵活配置混合型基金名义出现的“打新”基金。

公募基金参与新股网下配售询价，享有先天政策优势，且聚沙成塔，散户资金集聚后可发挥规模优势。更重要的是，目前新股定价和发行节奏仍实行窗口指导，今年仍有大量新股发行上市，这使得这些打新基金逐渐演变成为类固定收益类基金，而且收益相对较高。

当然，打新并非一种长期盈利策略。今年底明年初中国股票发行注册制将落地，一二级市场的价差肯定会缩小，甚至可能会出现跌破发行价现象，各类打新基金将面临诸如选股、抛售时机等方面更多挑战。

“打新基金，类似固定收益基金，稳赚不赔，对于小资金而言，参与的收益相当不错。”济安金信基金评价中心研究员田熠表示。

据济安金信统计，国内34只积极参与新股配售的股票型和混合型基金，今年来平均回报达三成，例如中欧成长优选回报灵活配置混合型基金和兴全趋势投资混合型基金自去年初以来累计分别获得70只新股和50只新股的配售。

长安基金联席投资总监雷宇指出，相对于当前A股市场潜在高风险，打新基金比较适合风险偏好低、追求稍高收益的投资者。据他估计，目前市场上的打新资金最保守的年化收益率可达7-8%,一些专业机构的年化收益甚至可达15-20%。

按目前的新股发行制度，新股网下配售的四成向社保基金和公募基金优先配售，债券型基金和信托计划以及明言博取一二级市场差价的理财产品不能参与新股网下配售。

部分基金业内人士透露，由于监管层并不支持公开宣传打新基金，因此该类基金一般表现为灵活配置混合型基金，基金合同中规定其股票配置比例为0-95%，操作弹性相当大。目前相当多灵活配置混合型基金以纯打新基金为其卖点，这类基金九成以上的资金用于新股申购，新股空窗期则投资于逆回购等低风险品种。

**无风险收益机会**

“打新基金有‘钱’途，不用担心发行节奏加快，现在发的都是些小盘股，对于资金消耗相对有限。”上海一位张姓投资者表示，他通过房产抵押获得一笔银行贷款，然后申购打新基金，当中的利差较为可观，而风险几乎为零。

今年来A股市场新股发行提速，从1月的20只新股，2月和3月每月发行24只，4月发行规模提高至30只。业内人士估计，为尽快消化目前A股市场排队等待审批的600多只新股，估计至年底前新股发行仍会保持较快节奏，一个月新股发行量或会达50只。

商业银行亦在为申购打新基金的机构提供融资。据国内媒体报导，招商银行 近日正大力推广打新基金配资业务，配资杠杆最高可达5:1。其业务模式是通过投资基金子公司专项资管或券商资管计划的优先级，最终投向公募打新基金，劣后级资金门槛不低于2,000万元。

对于今年打新收益，业内人士普遍持乐观预期，新股发行提速使得打新资金的周转率提高，新股定价的窗口指导短期难见取消，一二级市场的巨大价差仍会存在，因此今年打新基金的稳定收益仍会持续。

“很多资金都涌到打新基金里来，现在是抢钱的节奏，客户纷纷在预约购买。”上海一基金公司人士指出，不少基金最近被迫关闭大额申购，以免过度摊薄原有基金持有人的收益。

由于近阶段国内新股发行定价普遍低于23倍，而且多以中小盘股为主，因此新股申购已成为大量保险资金、财务公司、大型央企以及基金等机构乐此不疲的低风险投资渠道，机构扎堆的新股网下配售的申购资金池规模，已由去年下半年的三四千亿元扩充至近1万亿元。

雷宇表示，打新基金需要具有一定规模才能获得超额收益，例如上月发行10亿A股的东方证券，因其配售比例较高而被外界视为当月打新的首选。最终结果显示，东方证券网下发行获得配售的机构最少需要出资近13亿元，一些小型打新基金就被挡在门外了。

据统计，今年以来上市的75只新股前10个交易日平均涨幅达178%；而作为A类投资者的公募基金，参与中小盘新股网下配售比例近期一般在0.5%上下，而东方证券发行时提高至0.877%。

不过，打新基金的收益并非与规模成正比，因近阶段发行的新股绝大多数为中小盘新股，并不需要过多的申购资金。据雷宇估计，目前打新基金的经济规模约在30亿元左右。

相当多基金公司看到了打新基金巨大需求，纷纷申请发行灵活配置混合型基金，寻求迅速扩大自身的基金管理规模。

据中国证监会网站披露的基金募集申请核准进程公示表，截止4月3日，通过简易程序申请的灵活配置混合型基金多达64只，超过待审核的新基金总量的五成。

**注册制推进考验专业能力**

田熠指出，今年以来打新确实是一个热点，但明年随着注册制的推进，新股定价市场化，打新形势将会出现变化。

中国证监会此前表示，现在推进注册制改革条件已具备，已形成初步方案，并正着手制订具体实施方案。新证券法正式实施之日起，注册制即可开始推行。而全国人大财经委副主任委员吴晓灵曾表示，按正常进度，证券法修订案有望在今年10月份完成三审。

雷宇认为，注册制的实施确实为打新增加了相当大的挑战，不过这也给公募基金这类专业机构更多的机会，公募基金在新股质量鉴别及提高资金运用效率上更有专业优势。

“专业的人做专业的事，到时一询价，专业能力就能分出来。”他表示，未来随着金融工具的增多，打新结合金融工具会有更多“玩法”。