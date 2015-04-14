香港个股：淡马锡出售800万股上海医药H股，总值最高达2,500万美元--IFR

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透香港4月14日 - 汤森路透旗下IFR引用一交易文件报导，新加坡国有投资机构淡马锡控股 周二启动出售总值最多达2,500万美元的上海医药H股 。
IFR补充称，淡马锡正在出售800万股上海医药H股，售价介于每股23.55至24.30港元，相当于较周二收盘价最多折让3%。
据交易文件显示，高盛是此售股案的独家簿记行。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。