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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 18:26 BJT

香港个股：淡马锡出售800万股上海医药H股，总值最高达2,500万美元--IFR

路透香港4月14日 - 汤森路透旗下IFR引用一交易文件报导，新加坡国有投资机构淡马锡控股 周二启动出售总值最多达2,500万美元的上海医药H股 。

IFR补充称，淡马锡正在出售800万股上海医药H股，售价介于每股23.55至24.30港元，相当于较周二收盘价最多折让3%。

据交易文件显示，高盛是此售股案的独家簿记行。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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