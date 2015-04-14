东南亚股市：多数收低，新加坡股市创近三个月最大单日涨幅

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
印尼股市 连续第三日下跌。印尼央行周二维持指标利率在7.50%不变，一如市场预期。
“投资者，尤其是外国投资者似乎在市场等待财报期开始之际获利了结，”BNI Securities的分析师Andri Zakarias在印尼央行公布利率决定前说。预计印尼企业将在本月底前开始公布财报。
菲律宾股市收盘也下跌，受Ayala Land 和Megaworld 等地产股拖累。
泰国股市适逢假日休市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 421.85 1.85 +0.44 +2.70 410.77
新加坡 3521.08 36.69 +1.05 +4.63 3365.15
马来西亚 1839.61 -2.47 -0.13 +4.45 1761.25
印尼 5419.11 -28.30 -0.52 +3.68 5226.95
菲律宾 8056.49 -16.76 -0.21 +11.42 7230.57
越南 558.67 -0.87 -0.16 +2.39 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王洋/汪红英；审校 白云/艾茂林)
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路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。