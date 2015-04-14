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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 18:19 BJT

东南亚股市：多数收低，新加坡股市创近三个月最大单日涨幅

印尼股市 连续第三日下跌。印尼央行周二维持指标利率在7.50%不变，一如市场预期。

“投资者，尤其是外国投资者似乎在市场等待财报期开始之际获利了结，”BNI Securities的分析师Andri Zakarias在印尼央行公布利率决定前说。预计印尼企业将在本月底前开始公布财报。

菲律宾股市收盘也下跌，受Ayala Land 和Megaworld 等地产股拖累。

泰国股市适逢假日休市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 421.85 1.85 +0.44 +2.70 410.77

新加坡 3521.08 36.69 +1.05 +4.63 3365.15

马来西亚 1839.61 -2.47 -0.13 +4.45 1761.25

印尼 5419.11 -28.30 -0.52 +3.68 5226.95

菲律宾 8056.49 -16.76 -0.21 +11.42 7230.57

越南 558.67 -0.87 -0.16 +2.39 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 王洋/汪红英；审校 白云/艾茂林)

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