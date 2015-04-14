台湾个股：金管会同意开发金控旗下工银让与主要部分营业等予凯基银行

路透台北4月14日 - 台湾金管会周二称，同意开发金控 旗下工银让与企业金融、租赁与金融市场业务的营业、资产及负债予旗下凯基银行，预计让与资产3,908亿台币、负债3,528亿台币，以净帐面价值差异380亿台币作为交易对价。

金管会新闻稿并指出，2014年7月同意开发金控以股份转换方式，取得凯基银行(原名万泰银行)100%股权，将其纳为子公司，双方已于同年9月15日完成股份转换。

“由于都在集团项下，所以采帐面价值作交易。”金管会银行局副局长邱淑贞说。

开发金控为整合旗下开发工银及凯基银行二家银行子公司既有业务，规划将开发工银业务采让与方式移转予凯基银行。邱淑贞称，开发工银将在2016年9月15日前缴回工银执照。