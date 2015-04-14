台湾个股：金管会同意开发金控旗下工银让与主要部分营业等予凯基银行

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透台北4月14日 - 台湾金管会周二称，同意开发金控 旗下工银让与企业金融、租赁与金融市场业务的营业、资产及负债予旗下凯基银行，预计让与资产3,908亿台币、负债3,528亿台币，以净帐面价值差异380亿台币作为交易对价。
金管会新闻稿并指出，2014年7月同意开发金控以股份转换方式，取得凯基银行(原名万泰银行)100%股权，将其纳为子公司，双方已于同年9月15日完成股份转换。
“由于都在集团项下，所以采帐面价值作交易。”金管会银行局副局长邱淑贞说。
开发金控为整合旗下开发工银及凯基银行二家银行子公司既有业务，规划将开发工银业务采让与方式移转予凯基银行。邱淑贞称，开发工银将在2016年9月15日前缴回工银执照。
她也指出，本案受让后，凯基银行在台营业据点将增加至53处，资产规模提高至5,584亿台币，净值提高至565亿台币，资本适足率提升至13.97%。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
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