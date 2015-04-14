欧洲汇市：英镑下跌，因3月通胀率持续挂零

如果数据变动精确到小数点后两位，那么物价较上年同期下降0.01%，这将是该数据有纪录以来首次下跌。

英镑也受5月议会选举的担忧打击，周一曾触及五年来的低点1.4567美元，之后有迹象显示保守党的民调支持度增加，英镑出现回升。0944GMT，英镑报1.4644美元，日内下跌0.2%。英镑兑欧元也下跌，报0.72185英镑。

投资者数月前就押注5月7日大选的民调可能导致英镑汇价大幅震荡，因为一些较小党派的力量，不但使得大选胜负难料，连能否形成稳定政府也难以预估。

汇丰分析师在周二的报告中表示，英镑已经消化了较大的政治风险溢价。

“按利率差异来看，英镑兑美元应该接近1.55美元，但目前位于1.46美元附近，政治风险使其下跌6%，”这些分析师说。(完)

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