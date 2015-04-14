欧洲汇市：英镑下跌，因3月通胀率持续挂零

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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如果数据变动精确到小数点后两位，那么物价较上年同期下降0.01%，这将是该数据有纪录以来首次下跌。
英镑也受5月议会选举的担忧打击，周一曾触及五年来的低点1.4567美元，之后有迹象显示保守党的民调支持度增加，英镑出现回升。0944GMT，英镑报1.4644美元，日内下跌0.2%。英镑兑欧元也下跌，报0.72185英镑。
投资者数月前就押注5月7日大选的民调可能导致英镑汇价大幅震荡，因为一些较小党派的力量，不但使得大选胜负难料，连能否形成稳定政府也难以预估。
汇丰分析师在周二的报告中表示，英镑已经消化了较大的政治风险溢价。
“按利率差异来看，英镑兑美元应该接近1.55美元，但目前位于1.46美元附近，政治风险使其下跌6%，”这些分析师说。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/秦德兴; 审校 陈宗琦/龚芳)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。