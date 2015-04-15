《焦点》中国首季经济表现六年最差，稳增长政策重拳呼之欲出

* 一季度GDP增速俯冲至六年低点7%，亦是下调后的今年目标

* 工业和房地产投资等增速纷纷逼近全球金融危机的低谷位

* 二季度是稳增长的重要窗口，政策重拳出台几无悬念

* 得益于房地产政策松绑 3月商品房销售降幅大幅缩窄

作者 宿泱韫

路透北京4月15日 - 中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。

中国国家统计局周三公布，2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，增速创出六年新低。自2000年以来，中国季度GDP增速在2001年四季度和2009年一季度时两次下探6.6%的更低水平，分别是美国科网股泡沫破灭和全球金融危机肆虐之时。

中金宏观团队认为，财政、货币、房地产等政策的调整滞后，是导致内需下滑的原因。“一季度疲弱的经济数据，将带来政策加速调整，加大放松力度。政策调整的积极迹象近期已见苗头，向前看预计今年二、三季度GDP环比增速可能逐季回升。”

中国3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速跌至金融危机以来最低，2008年11月低点为5.4%。3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，1-3月固定资产投资同比增长13.5%，两者延续去年下半年来基本逐月下行的态势。

国家统计局发言人盛来运表示，短期内经济仍会面临下行压力，以为内国内经济调整格局不太容易改变，且出口压力比较大。中国经济未来的增长，主要动力要靠内需。

“中国投资的潜力还是比较大的。现在一些环境保护的设施，民生改善相关的设施，这方面都有很大空间。”他在记者会上说道。此外，旅游、教育、养老、卫生、医疗、文化这些方面消费结构的升级刚刚开始，空间刚刚打开。

统计局数据显示，今年一季度基础设施投资同比增长23.1%，增速比1-2月份提高2.5个百分点，比去年同期加快了0.6个百分点。这表明，随着政府密集批复交通等基建投资项目，基建投资已再次充当稳增长的主力。

2011年以来中国季度GDP走势图表: link.reuters.com/fap54w

中国CPI和GDP走势图: link.reuters.com/xyn54w

中国工业增加值图表: link.reuters.com/dap54w

中国一季度城镇新增就业320万，调查失业率则稳定在5.1%左右。不过盛来运指出就业是滞后指标，对此不能掉以轻心。“随着结构调整的进一步深入，要关注就业压力持续上升的苗头，要未雨绸缪，要加大托底线的改革力度，政府在这方面还是有考虑的。”

国务院总理李克强周二表示，中国经济下行压力还在持续加大，但对长期向好充满信心，也要做好应对更大困难挑战的准备。要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。

一季度数据加大市场对政策放松的预期。中国沪综指 一度在平盘附近波动，但早盘收跌1.1%。沪深300指数 涨0.3%。澳元 等大宗商品货币则因需求有走软迹象而受到打击，澳元兑美元小跌0.0025美元，至0.7591美元，但又很快持稳。

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**三驾马车全面减速**

中国在3月初两会上将今年GDP增长目标调降至7%左右。尽管一季度经济增长落入市场预期区间且勉力达标，但从投资、消费和出口这三驾马车全面减速来看，未来经济下行压力只增不减。

国家统计局称，今年一季度顺差增加，净出口对经济增长的贡献比去年有提升。资本形成总额对经济增长的贡献，可能略有下降。消费相对表现比较稳健，成为“三驾马车”中贡献最大的，估计仍接近60%。

交行资管部高级研究员陈鹄飞表示，一季度进出口增速相比去年同期降5.2个百分点至-6.0%，固定资产投资相比去年同期降4.1个百分点至13.5%，居民消费增速相比去年同期降2个百分点至10.2%。

“在‘三驾马车’全面哑火的同时，一季度工业增加值中枢也从前期的7%-8%（七上八下），惯性下跌至了5.6%的新低。当前中国经济存在明显的增长‘失速风险’。”陈鹄飞称。

海通证券首席经济学家李迅雷则表示，经济仍在下行通道，估计二季度GDO增速会继续走低，低于7%。他认为，随着政府采取更多宽松政策，包括二季度货币政策可能降准降息、基建投资力度加大等，预计下半年经济略有回升，全面实现7%的目标应该压力不大。

“中国经济二次探底和硬着陆风险很小，”统计局发言人盛来运在发布会后称，“只要政策实施到位，中国实现预期经济目标是没有问题的。”

稍早公布的经济数据显示，中国3月出口增速降至13个月低位且远逊预期，贸易顺差从纪录高位骤降，即使剔除季节因素后，仍显示经济内外需双双面临风险 。而3月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅持平上月，通缩压力稍有缓解但仍难以忽视。

申万宏源宏观分析师李慧勇亦认为经济惯性下滑压力加大，他指出，PPI连续37个月负增长，持续呈现通货紧缩状态。随着工业产品价格持续下行，企业效益下滑，产品销售困难，企业经营困难。财政收入增速大幅下滑，前两个月同比增速仅1.7%，主要税种的税收收入同比增速全线下滑，财政收入压力加大。

**扭转经济颓势须用政策重拳**

为遏制经济下行之势，最近大半年中国已降息、降准、放松房地产政策、加快投资项目实施等多措并举，然而从经济运行数据看，全面下行态势尚未得到遏制。

分析其中原因，一则是政策效应发挥仍需时日，二则是中国经济处于调结构寻求新增长点的新常态。分析人士预计二季度将是政策陆续推出的重要时点，尤其是降准、降息已近在咫尺。

“从政策选择看，迫于经济下行压力，无论是货币还是财政政策都有继续松动的必要，降准降息仍要继续，积极财政政策上也需要加大投资力度，减税减费，同时政府该花的钱也应该及时花出去，以带动民间资本的投入。”中国国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任牛犁表示。

申万宏源的李慧勇则指出，保增长将是二季度头等大事，要实现保全年7%的目标，保增长需要出重拳。“稳汇、降息、降准、增支、减税五个方面尤其是降息降准和投资的力度都将明显加大。经济低迷，物价低位的形势，4月份一次降息和降准仍值得关注。”

交行资管部高级研究员陈鹄飞也认为降准可能性上升。他称，为避免经济惯性下滑，常规性货币政策工具亟需放松。基于一季度货币政策执行报告也明确提出了要进一步“降低融资成本”，预计公开市场上央行仍将趋势性调降逆回购利率，同时为更好地配合“稳增长”的投资政策，预估央行很可能于近期择日全面降准。

稳定房地产市场无疑也是稳增长的重头戏，这方面疲弱的市场已经看到政策的曙光。

统计局数据显示，今年1-3月房地产开发投资增速降至8.5%，为2009年6月以来的近六年低点，同期商品房销售面积同比下降9.2%。不过3月份商品房的销售面积下降1.6%，比1至2月份大幅收窄14.7个百分点。

“中国房地产的调控由以前的以行政调控为主向让市场更好更多发挥调控作用转变。虽然房地产的走势还是在分化调整之中，但相关政策的效应也在不断地显现，政策效应的显现是需要一个过程的。”盛来运分析房地产行业时表示。