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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 18:58 BJT

国际油市：380CST燃料油贴水扩大，供给充足打压市场

路透新加坡4月14日 - 亚洲380-cst燃料油价差周二跌至两日低点，
受累于前景黯淡。充足的供给带来的影响，盖过了新加坡航煤燃料油需求
改善。  
      
    路透数据显示，380-cst燃料油每吨较新加坡现货报价贴水扩大0.25
美元，至每吨贴水1.50美元。
    
    据路透计算显示，在现货交易中380-cst燃料油报价限于较新加坡现
货报价每吨贴水0.9至贴水1.6美元间。
    
    燃料油价格疲弱曾一度支撑航煤销售，据新加坡海事及港务管理局(M
PA)数据显示，其在今年第一季的销售较上年增加6%，不过供给充足亦打
压了市场人气。
    
    此外，在航煤方面，今年年初开始生效的船只新排放标准，促进低硫
航煤销售；据新加坡海事及港务管理局，今年第一季含硫量低于0.1%的航
煤销量为21.3万吨，约是上年同期的五倍之多。
    
    标售方面，台湾中油公司正寻购4万吨5月船期的燃料油，截标日期为
4月15日。
    
    现货市场无成交。(完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
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ROD-CMN]
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    产油国官方售价英文原文      
   

 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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