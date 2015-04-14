国际油市：380CST燃料油贴水扩大，供给充足打压市场

路透新加坡4月14日 - 亚洲380-cst燃料油价差周二跌至两日低点， 受累于前景黯淡。充足的供给带来的影响，盖过了新加坡航煤燃料油需求 改善。 路透数据显示，380-cst燃料油每吨较新加坡现货报价贴水扩大0.25 美元，至每吨贴水1.50美元。 据路透计算显示，在现货交易中380-cst燃料油报价限于较新加坡现 货报价每吨贴水0.9至贴水1.6美元间。 燃料油价格疲弱曾一度支撑航煤销售，据新加坡海事及港务管理局(M PA)数据显示，其在今年第一季的销售较上年增加6%，不过供给充足亦打 压了市场人气。 此外，在航煤方面，今年年初开始生效的船只新排放标准，促进低硫 航煤销售；据新加坡海事及港务管理局，今年第一季含硫量低于0.1%的航 煤销量为21.3万吨，约是上年同期的五倍之多。 标售方面，台湾中油公司正寻购4万吨5月船期的燃料油，截标日期为 4月15日。 现货市场无成交。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)