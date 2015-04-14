综述：中国首季外储加速下滑逾千亿美元，资本输出及美元升值仍将拉低存量

* 外储连降三季创13年12月以来新低

* 资本输出及美元强势令外储下滑成常态

* 外汇占款低迷令基础货币投放依赖定向

作者 张金栋

路透上海4月14日 - 中国外汇储备高处不胜寒的局面已彻底改观。央行数据显示外储已连续第三个季度下降并创自2013年12月以来的新低。分析人士则指出，由于美元仍在升途，且随着一带一路的国家战略实施，未来资本输出有望加快，这将继续引领外储呈整体下降局面。

中国央行周二公布的数据显示，今年3月末外汇储备余额 为3.73万亿美元，是自2013年12月以来的新低。路透据此测算，今年一季度中国外汇储备减少1,100亿美元，为连续第三个季度下降。

“外币存款在增加，外汇储备在减少，这是一个硬币的两面，表明市场对人民币汇率单边升值可能性的预期在下降。”中国银行国际金融研究所研究员李建军表示。

招商证券宏观分析师谢亚轩则指出，外汇储备连续三个季度下降，意味着央行在外汇市场上不断抛出了外汇，达到稳定汇率的目的，这个表现和过去三个季度美元持续强势是非常暗合的。

疲软外储数据和外汇存款贷款数据变动也相一致，私人部门的持汇意愿非常强。谢亚轩称，“美元强势、人民币汇率弱势继续带来企业和居民资产配置的变化。外汇存款持续增加，而外币负债还在持续去杠杆化。”

央行最新公布的金融统计数据显示，一季度外币存款增加835亿美元，同比增长27.6%；对比而言，实体经济外币贷款仅增加人民币61亿元，2、3月连续负增长，外币负债去杠杆化。

一季度的外贸顺差数据也佐证很多企业并未及时结汇，而是留在自已手中，其间顺差累计超过1,200亿美元。

**估值与流出因素**

“一季度外汇储备的下降很大程度上取决于外汇的估值效应，其中，第一季度欧元对美元下跌了超过10%”澳新银行中国经济师周浩则指出。

他并表示，此外由于近几个月央行干预外汇市场，使得人民币从贬值转为适度升值，这需要抛出一定的外汇，这也是造成外汇储备下降的原因之一。

一商业银行特许金融分析师蔡浩从另一角度分析指出，考虑到国家的一带一路战略和亚投行的建设，以及近来人民币币值的坚挺，资本的流出更可能是在国家鼓励和引导下进行的。

在今年政府工作报告中，中国国务院总理李克强称，今年实施更加积极的进口政策，并加快实施走出去战略，拓宽外汇储备运用渠道。年初外管局亦指出，今年将创新外汇储备运用。

**外储下滑速度**

对于外储走向，受访分析人士普遍指出，在央行逐步退出干预以及外储多元化投资战略下，外汇储备将继续维持整体下降局面，唯一不能确定的是以何种速度下滑。

中国银行李建军就指出，“外汇储备减少会成为常态，尽管贸易顺差还是很大。”

不过，也有分析师不认为外储会连续下滑，会出现有升有降的交替。谢亚轩就表示，“美元快速走强的情况下，外储下降的会快些，但整体上未来国际资本还是会出现流出和流入交替出现的状况，外储会出现波动，但之前的单边上升局面不复存在。”

央行此前数据显示，去年12月末的外汇储备余额为3.84万亿美元，较去年9月末的3.89万亿美元减少500亿美元。

数据显示，今年一季度美元表现依然强势，一季度美元指数 累计涨幅超过8%；而人民币一季度呈现探底反弹走势，截止一季度末人民币兑美元即期汇率略微上涨56个点，或0.09%。

**外汇占款低迷或成新常态**

如果说外汇储备持续下降市场有所共识，但对3月人民币明显转强局面下，央行口径外汇占款仍快速下降，却多少超出了市场的预期。

东京三菱日联银行中国有限公司首席金融市场分析师李刘阳认为，在美元整体维持强势下，外汇占款可能会继续维持低迷走势，具体转变的点可能会在美联储首次加息之后。

“如果六月美联储加息之后，市场对美联储的后续预期不强，美元可能面临阶段调整，届时外汇占款可能会小幅转好，”李刘阳表示，“但整体维持低位应该是新常态。”

央行在新闻稿中指出，今年一季度，外汇占款余额26.82万亿元，一季度减少2,521亿元，同比少增1.04万亿元。其中，3月份当月减少2,307亿元，同比少增4，048亿元。