马来西亚期市：棕榈油期货连涨三日，关注印尼将对出口课税的议题

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透吉隆坡4月14日 - 马来西亚棕榈油期货周二收涨，扭转早盘跌势，因市场预期主要产国印尼很快就会实施新税负。
一位政府高级官员表示，印尼财长周二将签署同意对毛棕榈油出口课征每吨50美元关税，此举使课税提案更进一步接近于落实。这项规定必须获得印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)的批准才能实施。
部分投资人预期，印尼这项课税规定将导致买家转向马来西亚，即使以当前的4.5%出口税来看，马国的毛棕榈油仍比较便宜。
“有关印尼签署法规的话题，推高了价格，”吉隆坡一位交易员说。“需求可能转向马来西亚。”
指标6月合约 收高0.8%，至2,149马币(林吉特)(581美元)，脱离低点2,098马币。
整体成交量为63,766口，远远高过平日的35,000口均量。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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