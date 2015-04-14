国际油市：亚洲即期柴油价格下滑，因台湾供应增加

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透新加坡4月14日 - 亚洲即期柴油价格周二下滑，交易员说有更多来自台湾的供应进入已供应充足的市场。
路透数据显示，指标含硫500ppm柴油即期价差下跌0.06美元，至每桶贴水0.16美元。
交易商说，台塑石化分别向BP和Gunvor出售30万桶的含硫500ppm柴油，船期为5月。BP所付的价格为较新加坡现货每桶贴水1.10美元，Gunvor为每桶贴水约1美元。
知情人士说，预计台塑将在5月出口28笔MR型(medium-range)汽油和三笔MR航煤。
消息人士说，这是在一段时间以来，台塑中质馏分油的最高出口量。
不过交易员说，来自台湾和中东新加工产能的额外供应，预料将被澳洲预期中的进口增加所吸收。
现货方面有两笔柴油成交，没有航煤交易回报。
兴隆售出25万桶含硫500ppm柴油给托克(Trafigura)，船期为5月3-7日，价格较新加坡现货价每桶贴水0.20美元。
兴隆售出15万桶含硫500ppm柴油给嘉能可，船期为5月5-9日，价格较新加坡现货价每桶贴水0.20美元。(完)
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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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