国际油市：亚洲即期柴油价格下滑，因台湾供应增加

路透新加坡4月14日 - 亚洲即期柴油价格周二下滑，交易员说有更多来自台湾的供应进入已供应充足的市场。

路透数据显示，指标含硫500ppm柴油即期价差下跌0.06美元，至每桶贴水0.16美元。

交易商说，台塑石化分别向BP和Gunvor出售30万桶的含硫500ppm柴油，船期为5月。BP所付的价格为较新加坡现货每桶贴水1.10美元，Gunvor为每桶贴水约1美元。

知情人士说，预计台塑将在5月出口28笔MR型(medium-range)汽油和三笔MR航煤。

消息人士说，这是在一段时间以来，台塑中质馏分油的最高出口量。

不过交易员说，来自台湾和中东新加工产能的额外供应，预料将被澳洲预期中的进口增加所吸收。

现货方面有两笔柴油成交，没有航煤交易回报。

兴隆售出25万桶含硫500ppm柴油给托克(Trafigura)，船期为5月3-7日，价格较新加坡现货价每桶贴水0.20美元。

兴隆售出15万桶含硫500ppm柴油给嘉能可，船期为5月5-9日，价格较新加坡现货价每桶贴水0.20美元。(完)

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