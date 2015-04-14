美股业绩：摩根大通第一季获利增加12.2%，因固定收益交易营收回升

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透4月14日 - 美国以资产计最大的银行--摩根大通 公布季度获利增加12.2%，因固定收益交易营收回升。
摩根大通至3月31日止的第一季净利增长至59.1亿美元，或每股1.45美元，高于去年同期的52.7亿美元，或每股1.28美元。
摩根大通第一季业绩还包括一笔税后法律支出4.87亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估每股获利为1.40美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。