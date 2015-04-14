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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 19:37 BJT

美股业绩：摩根大通第一季获利增加12.2%，因固定收益交易营收回升

路透4月14日 - 美国以资产计最大的银行--摩根大通 公布季度获利增加12.2%，因固定收益交易营收回升。

摩根大通至3月31日止的第一季净利增长至59.1亿美元，或每股1.45美元，高于去年同期的52.7亿美元，或每股1.28美元。

摩根大通第一季业绩还包括一笔税后法律支出4.87亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估每股获利为1.40美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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