路透专访：日本内阁特别经济顾问滨田宏一称，美元在120日圆的水平是可以接受的

路透4月14日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周二表示：

* 美元在120日圆的水平是可以接受的

* 美元兑125-130日圆可能扩大现汇与购买力平价隐含汇率之间的差距

* 他周一评论美元在105日圆水平是可接受的，指的是购买力平价汇率而非现汇汇率

* 并非暗示日本央行4月30日将进一步放松政策，但若有必要日本央行将有空间宽松

* 如果日本央行进一步宽松政策，短期内日圆难以避免贬值