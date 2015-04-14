路透专访：日本内阁特别经济顾问滨田宏一称，美元在120日圆的水平是可以接受的

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透4月14日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周二表示：
* 美元在120日圆的水平是可以接受的
* 美元兑125-130日圆可能扩大现汇与购买力平价隐含汇率之间的差距
* 他周一评论美元在105日圆水平是可接受的，指的是购买力平价汇率而非现汇汇率
* 并非暗示日本央行4月30日将进一步放松政策，但若有必要日本央行将有空间宽松
* 如果日本央行进一步宽松政策，短期内日圆难以避免贬值
* 在不考虑油价情况下，日本央行设定通胀目标在1%左右是合理的。(完)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。