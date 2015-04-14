中国经济：经济下行压力持续加大，要加大定向调控力度--总理

路透北京4月14日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国经济下行压力还在持续加大，但对长期向好充满信心，也要做好应对更大困难挑战的准备。要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。

中央电视台报导称，李克强今日主持召开座谈会，就当前经济形势和经济工作听取专家和企业负责人的意见。

“要充分认识我国发展的巨大潜力、韧性和回旋余地，按照中央经济工作会议的要求，坚持稳中求进工作总基调，保持定力，灵活施策，在区间调控基础上，加大定向调控力度，针对新情况新问题用好多种政策工具，守住稳增长、保就业、增效益的基本盘。”李克强称。

他表示，要把握好稳增长和调结构的平衡。稳增长要用足改革开放动力源，坚持以结构性改革推动结构调整。把简政放权、放管结合推向纵深，通过进一步减少审批，破除制约发展的束缚。财税、金融、价格、投融资等改革也要同步推进，形成叠加效应，释放改革红利。把开放之门开得更大，在参与国际合作竞争中拓展新空间。

此外，他还指出，政府工作报告确定的打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务双引擎，推进互联网+行动计划，实施中国制造2025，推动装备走出去和国际产能合作，发展服务业等稳增长、调结构的有力措施，可以释放巨大内需潜力。要抓紧政策和项目落地，精准增加短板投资，完善创新创业政策组合，形成发展新动能。

李克强表示，在全球经济深度调整和中国发展进入新常态的大背景下，中国经济砥砺前行，增速等主要指标保持在合理区间，就业基本稳定，收入同步增长，能耗强度降低。

同时，新旧产业和发展动能转换正处在接连关键期，传统因素消退与新兴力量成长并行，行业和区域走势分化，结构调整起步较早的企业、行业和地区走势向好，但也必须清醒看到，下行压力还在持续加大。

中国周三将公布今年一季度GDP增速数据，路透调查中值显示今年一季度GDP增速或回落至7.0%。中国2014年四季度国内生产总值同比增长7.3%，环比增长1.5%；全年则同比增7.4%，增速为24年来最低。(完)