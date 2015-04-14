重温稿-中国经济：经济下行压力持续加大，要加大定向调控力度--总理

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透北京4月14日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国经济下行压力还在持续加大，但对长期向好充满信心，也要做好应对更大困难挑战的准备。要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。
中央电视台报导称，李克强今日主持召开座谈会，就当前经济形势和经济工作听取专家和企业负责人的意见。
“要充分认识我国发展的巨大潜力、韧性和回旋余地，按照中央经济工作会议的要求，坚持稳中求进工作总基调，保持定力，灵活施策，在区间调控基础上，加大定向调控力度，针对新情况新问题用好多种政策工具，守住稳增长、保就业、增效益的基本盘。”李克强称。
他表示，要把握好稳增长和调结构的平衡。稳增长要用足改革开放动力源，坚持以结构性改革推动结构调整。把简政放权、放管结合推向纵深，通过进一步减少审批，破除制约发展的束缚。财税、金融、价格、投融资等改革也要同步推进，形成叠加效应，释放改革红利。把开放之门开得更大，在参与国际合作竞争中拓展新空间。
此外，他还指出，政府工作报告确定的打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务双引擎，推进互联网+行动计划，实施中国制造2025，推动装备走出去和国际产能合作，发展服务业等稳增长、调结构的有力措施，可以释放巨大内需潜力。要抓紧政策和项目落地，精准增加短板投资，完善创新创业政策组合，形成发展新动能。
李克强表示，在全球经济深度调整和中国发展进入新常态的大背景下，中国经济砥砺前行，增速等主要指标保持在合理区间，就业基本稳定，收入同步增长，能耗强度降低。
同时，新旧产业和发展动能转换正处在接连关键期，传统因素消退与新兴力量成长并行，行业和区域走势分化，结构调整起步较早的企业、行业和地区走势向好，但也必须清醒看到，下行压力还在持续加大。
中国周三将公布今年一季度GDP增速数据，路透调查中值显示今年一季度GDP增速或回落至7.0%。中国2014年四季度国内生产总值同比增长7.3%，环比增长1.5%；全年则同比增7.4%，增速为24年来最低。(完)
(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券