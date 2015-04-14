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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 20:10 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两周高点，受买需回笼提振

路透新加坡4月14日 - 周二亚洲石脑油裂解价差持续上涨，触及每吨
112.73美元的两周高位，因本周需求回笼。
    
    韩国三星道达尔已经锁定船期为5月下半月、约5万吨石脑油；韩国丽
川石脑油裂解中心(YNCC)也购买约2.5万吨交付期相同的石脑油，以成本
加运费(C&F)价计算较日本报价每吨升水约10.50美元。
    
    而在前一日，亚洲最大石脑油进口商--台湾台塑石化以约7.50美元的
每吨溢价，购买约15万吨石脑油；LG化学也以每吨溢价9-10美元购买约2.
5万吨石脑油。这些船货船期同样为5月下半月。
    
    交易商表示，中国的联合石化也在市场上求购5月下半月交货的石脑
油船货，但目的地港口仍不得而知。
    
    官方数据显示，中国2014年第四季石脑油进口量高于正常水平，10-1
2月每月平均进口量将近53万吨，但今年1月与2月回落至35.6万吨的月均
量。
    
    新加坡现货市场仅有一笔交易：BP以每桶70.90美元的价格，向PTT购
买一批船期为4月29日至5月3日的92号汽油船货。(完)
      
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 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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