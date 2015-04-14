国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两周高点，受买需回笼提振

路透新加坡4月14日 - 周二亚洲石脑油裂解价差持续上涨，触及每吨 112.73美元的两周高位，因本周需求回笼。 韩国三星道达尔已经锁定船期为5月下半月、约5万吨石脑油；韩国丽 川石脑油裂解中心(YNCC)也购买约2.5万吨交付期相同的石脑油，以成本 加运费(C&F)价计算较日本报价每吨升水约10.50美元。 而在前一日，亚洲最大石脑油进口商--台湾台塑石化以约7.50美元的 每吨溢价，购买约15万吨石脑油；LG化学也以每吨溢价9-10美元购买约2. 5万吨石脑油。这些船货船期同样为5月下半月。 交易商表示，中国的联合石化也在市场上求购5月下半月交货的石脑 油船货，但目的地港口仍不得而知。 官方数据显示，中国2014年第四季石脑油进口量高于正常水平，10-1 2月每月平均进口量将近53万吨，但今年1月与2月回落至35.6万吨的月均 量。 新加坡现货市场仅有一笔交易：BP以每桶70.90美元的价格，向PTT购 买一批船期为4月29日至5月3日的92号汽油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)