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债券 | 2015年 4月 14日 星期二 21:14 BJT

更正-美股业绩：富国银行第一季获利下滑2.6%，因支出增加

(因原文有误，内文第二段应为普通股股东的净利“下滑”至54.6亿美元，非增加)

路透4月14日 - 美国最大的抵押贷款银行--富国银行 周二公布，第一季获利下滑2.6%，因支出上升，且该行拨备更多资金来因应不良贷款。

至3月31日为止的第一季，适用于普通股股东的净利下滑至54.6亿美元，或每股1.04美元；去年同期分别为56.1亿美元，或每股1.05美元。(完)

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