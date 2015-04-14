更正-美股业绩：富国银行第一季获利下滑2.6%，因支出增加

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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(因原文有误，内文第二段应为普通股股东的净利“下滑”至54.6亿美元，非增加)
路透4月14日 - 美国最大的抵押贷款银行--富国银行 周二公布，第一季获利下滑2.6%，因支出上升，且该行拨备更多资金来因应不良贷款。
至3月31日为止的第一季，适用于普通股股东的净利下滑至54.6亿美元，或每股1.04美元；去年同期分别为56.1亿美元，或每股1.05美元。(完)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。