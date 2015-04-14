英国政治：执政保守党在5月7日大选前领先工党2个百分点--TNS民调

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透伦敦4月14日 - 周二公布的TNS民调显示，英国首相卡梅伦的保守党支持度领先米利班德所领导的工党2个百分点。5月7日即将举行的英国大选选情混沌。
保守党支持度为34%，较TNS前次民调上扬4个百分点；工党支持度则下滑1个百分点，至32%。
卡梅伦盟友自由民主党则获得9%的支持度，反欧盟的英国独立党(UKIP)则有14%支持度。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。