英国政治：执政保守党在5月7日大选前领先工党2个百分点--TNS民调

路透伦敦4月14日 - 周二公布的TNS民调显示，英国首相卡梅伦的保守党支持度领先米利班德所领导的工党2个百分点。5月7日即将举行的英国大选选情混沌。

保守党支持度为34%，较TNS前次民调上扬4个百分点；工党支持度则下滑1个百分点，至32%。