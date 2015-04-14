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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 20:57 BJT

英国政治：执政保守党在5月7日大选前领先工党2个百分点--TNS民调

路透伦敦4月14日 - 周二公布的TNS民调显示，英国首相卡梅伦的保守党支持度领先米利班德所领导的工党2个百分点。5月7日即将举行的英国大选选情混沌。

保守党支持度为34%，较TNS前次民调上扬4个百分点；工党支持度则下滑1个百分点，至32%。

卡梅伦盟友自由民主党则获得9%的支持度，反欧盟的英国独立党(UKIP)则有14%支持度。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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