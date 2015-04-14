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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 20:48 BJT

美股业绩：强生第一季获利下滑8.6%，美元升值影响海外营收

路透4月14日 - 美国强生(Johnson & Johnson) 公布季度获利下滑8.6%，美元走强影响海外营收，抵销其重要药品的销售成长。

强生第一季净利下降至43.2亿美元，或每股1.53美元；上年同期分别为47.3亿美元，或每股1.64美元。

强生营收减少4.1%，至173.7亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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