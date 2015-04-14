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市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 21:43 BJT

美国股市：开盘小涨，受摩根大通季度获利增长与能源股涨势支撑

路透纽约4月14日 - 美国股市周二开盘小涨，受摩根大通公布季度获利增长提振，能源类股也因油价上涨而走扬。

道琼工业指数 上涨41.38点，或0.23%，报18,018.42点；标普500指数 上涨3.36点，或0.16%，报2,095.79点；Nasdaq综合股价指数 上涨6.36点，或0.13%，报4,994.61点。(完)

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