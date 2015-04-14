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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 04:07 BJT

美股盘后：英特尔公布业绩后，股价上扬2.4%

路透纽约4月14日 - 晶片巨擘英特尔 在周二美股盘后交易中上扬2.4%，此前该公司公布季度业绩。

英特尔公布第一季每股收益为0.41美元，营收下降13%至128亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，市场原先预计英特尔首季每股收益0.41美元，营收为129亿美元。

英特尔预计第二季营收为132亿美元，加减5亿美元；2015年营收基本持平。(完)

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