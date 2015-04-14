《综述》美国3月零售销售强劲反弹，预示美国经济冬去春来

* 3月零售销售较前月增加0.9%

* 按月升幅创一年最大

* 核心零售销售上升0.3%

* 3月PPI较前月上升0.2%，核心PPI较前月上升0.2%

路透华盛顿4月14日 - 3月美国零售销售自11月来首次上升，因消费者购买汽车和其他商品，反映美国第一季经济大幅放缓是暂时性的。

美国商务部周二公布零售销售相当强劲，且公布3月生产者物价上升，这些报告应该让美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍保持在今年升息轨道之上。

今年初美国异常多雪影响了经济活动。美国西海岸港口发生劳工纠纷、美元上涨和全球需求下降也损及美国第一季经济表现。

“3月零售销售反弹，证明美国经济已摆脱年初时的疲态。零售销售改善...令美联储决策者将支持今年升息的机率上升。”Markit首席分析师Chris Williamson说。

美国3月零售销售较前月增加0.9%，为去年3月来最大月度升幅，且结束了之前三个月零售销售因美国冬季天气寒冷拖累的跌势。

美国股市下跌，因摩根大通 和富国银行 意外强劲的业绩，被强生 因美元走强而下调全年获利预估所盖过。

尽管零售销售数据强劲，但仍不及分析师的预估水准，这拖累美元兑一篮子主要货币下滑，美国公债价格上涨。

扣除汽车、汽油、建材和食品服务的零售销售较前月增加0.3%，2月为下跌0.2%。

这一被称作核心零售销售的数据，与国内生产总值(GDP)中的消费支出部分非常一致。分析师没有强调核心零售销售反弹，表示它反映寒冷天气带来的持续效应。

美国人储蓄处于在两年多来最高水平，因就业市场不断改善和汽油价格下降，这令消费者可能在未来几个月增加支出，为美国经济应对美元上涨带来的冲击提供缓冲。

贸易、消费者支出、制造业和住宅建筑数据显示美国第一季经济成长环比年率将不到1.5%。

但在商务部周二公布企业库存数据后，分析师可能上调美国经济成长预估。商务部称，2月扣除汽车的零售库存上升0.5%，1月为上升0.2%。

**汽车销售大幅上升**

劳工部公布，3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%，2月PPI较前月下降0.5%。

美国3月最终需求PPI较上年同期下降0.8%，为2009年调整PPI数据以来最大的按年降幅，2月为下跌0.6%。

美国通胀较低和第一季经济大幅放缓迹象促使大部份分析师将美联储升息时间预估从6月推迟至9月或10月。其他分析师预计，美联储要等到明年才收紧货币政策。

自2008年12月，美联储一直将利率维持在近零水平。

3月扣除食品、能源与贸易的最终需求PPI较前月上升0.2%，2月为持平。3月核心PPI较上年同期上升0.8%。

3月零售销售上升，因汽车销售增长2.7%，为2014年3月来最大升幅，服饰店销售上升1.2%。

建材和园艺设备商店销售上升2.1%，为2013年7月来最大升幅。

家具店、餐厅和酒吧、体育用品和消闲品商店销售也上升。但电子产品和家电店销售，以及线上商店销售下降。

美国零售销售图表：here

美国最终需求PPI图表：here

美国企业库存图表：link.reuters.com/gyd62w (完)