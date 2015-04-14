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债券 | 2015年 4月 15日 星期三 00:38 BJT

欧洲汇市：美元下跌扶助英镑扳回一些失地

路透伦敦4月14日 - 英镑兑美元周二反弹，但兑欧元下跌，今日经济数据主导市场交投，数据令美元回吐本月迄今录得的大部份涨幅。

美元兑欧元和兑一篮子主要货币下挫近1%。英镑兑美元录得0.7%的涨幅，反映对下月英国选举的一些忧虑限制英镑升幅。

在1540 GMT，英镑兑美元 报1.4774美元，较日内稍早触及的五年低位高近0.02美元。英镑兑欧元 下滑至0.7225英镑。

“今日英镑走势是因美元下跌，几乎完全是这样，”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd说。

稍早，英镑兑美元下挫0.005美元，因英国公布通胀率连续第二个月挂零，而其他物价指标亦较预期略显疲软。

英国国家统计局公布，3月消费者物价较上月上涨0.2%，较上年同期持平。如果计算至小数点以后两位数，则3月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.01%，为有记录以来首见负值。 (完)

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