欧洲汇市：美元下跌扶助英镑扳回一些失地

路透伦敦4月14日 - 英镑兑美元周二反弹，但兑欧元下跌，今日经济数据主导市场交投，数据令美元回吐本月迄今录得的大部份涨幅。

美元兑欧元和兑一篮子主要货币下挫近1%。英镑兑美元录得0.7%的涨幅，反映对下月英国选举的一些忧虑限制英镑升幅。

在1540 GMT，英镑兑美元 报1.4774美元，较日内稍早触及的五年低位高近0.02美元。英镑兑欧元 下滑至0.7225英镑。

“今日英镑走势是因美元下跌，几乎完全是这样，”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd说。

稍早，英镑兑美元下挫0.005美元，因英国公布通胀率连续第二个月挂零，而其他物价指标亦较预期略显疲软。