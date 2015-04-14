欧洲汇市：美元下跌扶助英镑扳回一些失地

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透伦敦4月14日 - 英镑兑美元周二反弹，但兑欧元下跌，今日经济数据主导市场交投，数据令美元回吐本月迄今录得的大部份涨幅。
美元兑欧元和兑一篮子主要货币下挫近1%。英镑兑美元录得0.7%的涨幅，反映对下月英国选举的一些忧虑限制英镑升幅。
在1540 GMT，英镑兑美元 报1.4774美元，较日内稍早触及的五年低位高近0.02美元。英镑兑欧元 下滑至0.7225英镑。
“今日英镑走势是因美元下跌，几乎完全是这样，”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd说。
稍早，英镑兑美元下挫0.005美元，因英国公布通胀率连续第二个月挂零，而其他物价指标亦较预期略显疲软。
英国国家统计局公布，3月消费者物价较上月上涨0.2%，较上年同期持平。如果计算至小数点以后两位数，则3月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.01%，为有记录以来首见负值。 (完)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。