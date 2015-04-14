金属期市：LME期铜触及约四周低位，静待中国GDP数据出炉

* 部分智利铜矿在洪涝后仍然关闭-智利铜矿研究中心

* LME期锡跌至每吨16,000美元以下，为2010年6月来首次

路透伦敦4月14日 - 期铜周二触及约四周低位，因对中国需求忧虑加重，市场静待明日中国国内生产总值(GDP)数据出炉。

中国周三将公布第一季GDP数据，交易商称数据将可能不及预期，因本周公布的贸易数据不佳。

中国3月出口较去年同期意外萎缩15%， 令对中国经济增速放缓的担忧加剧。

“中国经济将继续逐步有控制地放缓，这对期铜不利，”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。

“第二季需求预料将改善，但也只能阻止铜价大幅下跌。我们仍预计，今年铜供应过剩约30万吨。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至每吨5,900美元的低位，为3月20日来最低，之后缩减跌幅，收报5,950美元，下跌0.7%。

在1月触及五年半低位后，铜价进行整固。

不过，铜供应受到影响，限制了期铜跌幅。智利阿塔卡马地区上月发生洪涝重创该区的铜生产，目前绝大多数铜矿仍未复工。

其他金属方面，期锡 下滑至2010年6月来最低每吨15,865美元，但之后反弹，在场内交易收盘时没有成交，最后买盘报16,275美元，上涨1.1%。

LME期镍 跌至近六年低位每吨12,205美元，以后反弹，收高1.2%，报12,550美元。

期锌 下跌0.6%，收报2,194美元。期铅 下滑0.6%，报1,979美元。这两种金属在近几周上涨，但未能升穿200日移动均线，这对追踪图表的交易商而言，是卖出信号。

期铝 上升1.4%，收报每吨1,790美元。(完)

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