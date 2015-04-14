金属期市：LME期铜触及约四周低位，静待中国GDP数据出炉

中国企业：摩拜单车获富士康投资，展开积极扩张
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。
* 部分智利铜矿在洪涝后仍然关闭-智利铜矿研究中心
* LME期锡跌至每吨16,000美元以下，为2010年6月来首次
路透伦敦4月14日 - 期铜周二触及约四周低位，因对中国需求忧虑加重，市场静待明日中国国内生产总值(GDP)数据出炉。
中国周三将公布第一季GDP数据，交易商称数据将可能不及预期，因本周公布的贸易数据不佳。
中国3月出口较去年同期意外萎缩15%， 令对中国经济增速放缓的担忧加剧。
“中国经济将继续逐步有控制地放缓，这对期铜不利，”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。
“第二季需求预料将改善，但也只能阻止铜价大幅下跌。我们仍预计，今年铜供应过剩约30万吨。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至每吨5,900美元的低位，为3月20日来最低，之后缩减跌幅，收报5,950美元，下跌0.7%。
在1月触及五年半低位后，铜价进行整固。
不过，铜供应受到影响，限制了期铜跌幅。智利阿塔卡马地区上月发生洪涝重创该区的铜生产，目前绝大多数铜矿仍未复工。
其他金属方面，期锡 下滑至2010年6月来最低每吨15,865美元，但之后反弹，在场内交易收盘时没有成交，最后买盘报16,275美元，上涨1.1%。
LME期镍 跌至近六年低位每吨12,205美元，以后反弹，收高1.2%，报12,550美元。
期锌 下跌0.6%，收报2,194美元。期铅 下滑0.6%，报1,979美元。这两种金属在近几周上涨，但未能升穿200日移动均线，这对追踪图表的交易商而言，是卖出信号。
期铝 上升1.4%，收报每吨1,790美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。