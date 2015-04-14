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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 02:38 BJT

纽约期市：原糖升至五周高位，因美元下跌

路透纽约/伦敦4月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二升至五周高位，受美元下跌提振，且原糖市场摆脱巴西数据的利空影响。数据显示，巴西主要种植区收割活动较预期活跃。

纽约可可期货上涨，跟随英镑兑美元涨势，经济数据拖累美元回吐今年迄今录得的大部分涨幅。咖啡期货几无变动。

ICE-5月原糖期货 上扬0.18美分，或1.4%，收报每磅13.19美分。未平仓合约在周一减少近45,000口，但数量仍然巨大，达到249,729口。

5月/7月原糖合约溢价SB-1=R升至最高0.26美分，为2013年10月来最高，周一溢价收报0.15美分。

5月白糖期货 收涨4.60美元，或1.3%，报每吨371.50美元。

可可期货录得3月20日来最大单日涨幅，在上月大跌13%后收复一些失地。

交易员称，市场等待周四公布的第一季可可加工数据，预计欧洲第一季可可加工数据按年下跌约3-7%，北美为持平至下跌5%。

7月纽约可可期货 上扬45美元，或1.6%，收报每吨2,847美元。7月伦敦可可期货 收涨12英镑，或0.6%，报每吨1,982英镑。

7月阿拉比卡咖啡期货 涨0.45美分，或0.3%，收报每磅1.3665美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收涨5美元，或0.3%，报每吨1,820美元。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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