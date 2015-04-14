纽约期市：原糖升至五周高位，因美元下跌

中国农业：到2020年耕地保有量不少于18.65亿亩，保障国家粮食安全--国务院
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透纽约/伦敦4月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二升至五周高位，受美元下跌提振，且原糖市场摆脱巴西数据的利空影响。数据显示，巴西主要种植区收割活动较预期活跃。
纽约可可期货上涨，跟随英镑兑美元涨势，经济数据拖累美元回吐今年迄今录得的大部分涨幅。咖啡期货几无变动。
ICE-5月原糖期货 上扬0.18美分，或1.4%，收报每磅13.19美分。未平仓合约在周一减少近45,000口，但数量仍然巨大，达到249,729口。
5月/7月原糖合约溢价SB-1=R升至最高0.26美分，为2013年10月来最高，周一溢价收报0.15美分。
5月白糖期货 收涨4.60美元，或1.3%，报每吨371.50美元。
可可期货录得3月20日来最大单日涨幅，在上月大跌13%后收复一些失地。
交易员称，市场等待周四公布的第一季可可加工数据，预计欧洲第一季可可加工数据按年下跌约3-7%，北美为持平至下跌5%。
7月纽约可可期货 上扬45美元，或1.6%，收报每吨2,847美元。7月伦敦可可期货 收涨12英镑，或0.6%，报每吨1,982英镑。
7月阿拉比卡咖啡期货 涨0.45美分，或0.3%，收报每磅1.3665美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收涨5美元，或0.3%，报每吨1,820美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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