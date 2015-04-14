全球金市：金价缩减跌幅，因美国数据逊于预期拖累美元走低

中国企业：摩拜单车获富士康投资，展开积极扩张
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。
* 黄金触及两周低位每盎司1,183.68美元
* 美国零售销售较前月上升0.9%，不及预期
路透纽约/伦敦4月14日 - 金价周二缩减跌幅，因美国零售销售和生产者物价指数逊于预期令美元回落，但金价仍在1,200美元关口以下，因美股走高。
美国商务部周二公布，3月零售销售较前月增加0.9%，预估为增加1.0%。美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%，较上年同期下降0.8%，按年跌幅为2009年来最大。
“零售销售不及预期...美元回落，所以看到(黄金)轧空，”德意志交易所旗下MNI的高级分析师Tony Walters表示。
现货金 稍早下挫1.2%，至两周最低1,183.68美元，之后缩减跌幅，1826 GMT，现货金跌0.4%，至每盎司1,193.16美元。
美国6月期金 收跌6.70美元，报每盎司1,192.60美元。
美元指数 起初上涨，最新下跌0.8%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低，而美股微幅上升。
“我们预计金价将进一步下跌，因为美元走强和金融市场风险人气改善...这将导致资金流出金市，转入较高风险资产，”丹麦丹斯克银行资深分析师Jens Pedersen说。
“如果你看美国货币市场，不是完全排除美国升息的可能性，所以当升息周期在今年开始，可能对黄金更加不利。”
现货银 下跌0.7%，报每盎司16.20美元，此前触及一个月低位15.96美元。现货铂金 下滑0.1%，报每盎司1,148.00美元。现货钯金 跌0.9%，报每盎司760.00美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。