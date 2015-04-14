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市场报道 | 2015年 4月 15日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬1%，因跌至数个月低位后有低吸买盘

路透芝加哥4月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨逾
1%，交易商说，在市场上周跌至数月低位后有低吸买盘。
    
    大连大豆期货<0#DSA:>本周上涨，和传闻中国大豆压榨商有新的大豆
买需，也支持CBOT大豆市场。
    
    全球大豆供应不断增加和预期美国春季大豆种植面积将创纪录高位，
限制了大豆价格涨幅。
    
    CBOT豆粕期货<0#SM:>的百分比涨幅最大，现货月豆粕期货 迫
近每短吨300美元，为10月来首见，吸引商业买需。
    
    CBOT豆油收涨，但近月5月合约留在上日交易区间内，且未能留守在5
0日移动均线以上。
    
    5月大豆期货合约 收高11-1/2美分，报每蒲式耳9.60-1/4美元。
    
    5月豆粕合约 收涨4.8美元，报每短吨313.6美元。5月豆油合约
 升0.26美分，报31.30美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为294,824口，豆粕为124,032口，豆油为12
6,255口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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