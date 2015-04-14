芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬1%，因跌至数个月低位后有低吸买盘

路透芝加哥4月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨逾 1%，交易商说，在市场上周跌至数月低位后有低吸买盘。 大连大豆期货<0#DSA:>本周上涨，和传闻中国大豆压榨商有新的大豆 买需，也支持CBOT大豆市场。 全球大豆供应不断增加和预期美国春季大豆种植面积将创纪录高位， 限制了大豆价格涨幅。 CBOT豆粕期货<0#SM:>的百分比涨幅最大，现货月豆粕期货 迫 近每短吨300美元，为10月来首见，吸引商业买需。 CBOT豆油收涨，但近月5月合约留在上日交易区间内，且未能留守在5 0日移动均线以上。 5月大豆期货合约 收高11-1/2美分，报每蒲式耳9.60-1/4美元。 5月豆粕合约 收涨4.8美元，报每短吨313.6美元。5月豆油合约 升0.26美分，报31.30美分。 今日CBOT大豆预估成交量为294,824口，豆粕为124,032口，豆油为12 6,255口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)