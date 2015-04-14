版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 15日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因美国大平原降水和出口需求疲弱

路透芝加哥4月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二跌至每
蒲式耳5美元以下，接近一个月低位，交易商说，因预期美国大平原南部
干旱地区将迎来有利作物生长的降水。
    
    Commodity Weather Group预计，直至周六，美国硬红冬麦种植区降
雨总量达到0.5-2英寸，当地降雨量累计至最多4.5英寸。
    
    天气预报中国和俄罗斯小麦种植区降水，也向CBOT小麦施压。
    
    出口需求疲弱，仍拖累CBOT小麦，但美元周二下跌，限制CBOT小麦的
跌幅。
    
    美国农业部周一稍晚公布，上周美国冬麦生长优良率为42%，低于之
前一周的44%。美国农业部称，春麦播种率为17%，高于五年均值11%。
        
    CBOT-5月小麦期货 结算价报4.97美元，下挫5-1/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为205,586口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐