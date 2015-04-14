芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因美国大平原降水和出口需求疲弱

路透芝加哥4月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二跌至每 蒲式耳5美元以下，接近一个月低位，交易商说，因预期美国大平原南部 干旱地区将迎来有利作物生长的降水。 Commodity Weather Group预计，直至周六，美国硬红冬麦种植区降 雨总量达到0.5-2英寸，当地降雨量累计至最多4.5英寸。 天气预报中国和俄罗斯小麦种植区降水，也向CBOT小麦施压。 出口需求疲弱，仍拖累CBOT小麦，但美元周二下跌，限制CBOT小麦的 跌幅。 美国农业部周一稍晚公布，上周美国冬麦生长优良率为42%，低于之 前一周的44%。美国农业部称，春麦播种率为17%，高于五年均值11%。 CBOT-5月小麦期货 结算价报4.97美元，下挫5-1/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为205,586口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)