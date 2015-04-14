美国股市: 道琼工业指数收涨0.33%，Nasdaq指数下滑0.22%

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透纽约4月14日 - 美国股市道指和标普500指数周二收高，因能源股上涨和企业第一季业绩好于市场较为温和的预期，但Nasdaq指数收低。
道琼工业指数 收高59.66点，或0.33%，至18,036.70点；标准普尔500指数 上升3.41点，或0.16%，至2,095.84点；Nasdaq指数 下跌10.96点，或0.22%，至4,977.29点。(完)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)