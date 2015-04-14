美国股市: 道琼工业指数收涨0.33%，Nasdaq指数下滑0.22%

路透纽约4月14日 - 美国股市道指和标普500指数周二收高，因能源股上涨和企业第一季业绩好于市场较为温和的预期，但Nasdaq指数收低。

道琼工业指数 收高59.66点，或0.33%，至18,036.70点；标准普尔500指数 上升3.41点，或0.16%，至2,095.84点；Nasdaq指数 下跌10.96点，或0.22%，至4,977.29点。(完)