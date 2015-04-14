更正-美股盘后：英特尔公布业绩后，股价上扬2.4%

中国农业：到2020年耕地保有量不少于18.65亿亩，保障国家粮食安全--国务院
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
(因英文原文有误，第二段应为营收“持平在”128亿美元，非“下降13%至”128亿美元。特此更正。)
路透纽约4月14日 - 晶片巨擘英特尔 在周二美股盘后交易中上扬2.4%，此前该公司公布季度业绩。
英特尔公布第一季每股收益为0.41美元，营收持平在128亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，市场原先预计英特尔首季每股收益0.41美元，营收为129亿美元。
英特尔预计第二季营收为132亿美元，加减5亿美元；2015年营收基本持平。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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