美国股市：收高，因油价上涨带动能源股攀升

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
* 能源股推动道指和标普500指数收涨
* Norfolk Southern发布疲弱财测，股价下跌
* 道指上涨0.33%，标普500指数升0.16%，Nasdaq指数下跌0.22%
路透纽约4月14日 - 美国股市道指和标普500指数周二收高，受助于能源股上涨，以及企业第一季业绩好于因美元走强而被下调的预期。Nasdaq指数收低。
艾克森美孚、雪佛龙和其他能源股跟随油价上涨。因预计5月美国页岩油产量将录得逾四年来首次下降，油价上扬。标普能源股指数 跳升1.77%。艾克森美孚 大涨1.5%，雪佛龙 劲涨2.2%。
Norfolk Southern Corp 急跌4.18%，报100.49美元，上日公司预计第一季盈利和营收意外下降。
近几个月美元上涨、油价下跌和美国东部天气恶劣令投资者预计企业第一季季报不佳。
汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业第一季盈利料下跌2.9%，远逊于1月1日分析师预期的增长5.3%。
预期被下调，意味着企业季报现在可更容易地打动投资者，Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。
美国以资产计最大的银行--摩根大通 公布好于预期的季度获利后，股价劲涨1.6%。
道琼工业指数 收高59.66点，或0.33%，至18,036.70点；标准普尔500指数 上升3.41点，或0.16%，至2,095.84点；Nasdaq指数 下跌10.96点，或0.22%，至4,977.29点。
芬兰网络设备生产商--诺基亚正在洽谈收购阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)，本项合并案将创造出一规模超过400亿欧元的欧洲电信设备集团，并为双方降低成本。
在美国上市的诺基亚劲跌4.09%，报7.96美元，阿尔卡特-朗讯 暴涨13.33%，报4.93美元。
本周将公布季报的企业包括通用电气 、菲利普莫里斯(Philip Morris) 和美国银行 。
美元兑一篮子主要货币下滑0.7%，年内迄今累计上扬近10%。美元上涨通常会蚕食美国跨国企业的盈利。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约58亿股，低于本月迄今日成交均值61亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,910和1,120股，比率为1.71:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,426和1,289股，比率为1.11:1。
有5只标普500指数成份股触及52周新高，1只成份股触及新低。有74只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，32只触及新低。(完)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)