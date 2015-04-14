美国股市：收高，因油价上涨带动能源股攀升

* 能源股推动道指和标普500指数收涨

* Norfolk Southern发布疲弱财测，股价下跌

* 道指上涨0.33%，标普500指数升0.16%，Nasdaq指数下跌0.22%

路透纽约4月14日 - 美国股市道指和标普500指数周二收高，受助于能源股上涨，以及企业第一季业绩好于因美元走强而被下调的预期。Nasdaq指数收低。

艾克森美孚、雪佛龙和其他能源股跟随油价上涨。因预计5月美国页岩油产量将录得逾四年来首次下降，油价上扬。标普能源股指数 跳升1.77%。艾克森美孚 大涨1.5%，雪佛龙 劲涨2.2%。

Norfolk Southern Corp 急跌4.18%，报100.49美元，上日公司预计第一季盈利和营收意外下降。

近几个月美元上涨、油价下跌和美国东部天气恶劣令投资者预计企业第一季季报不佳。

汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业第一季盈利料下跌2.9%，远逊于1月1日分析师预期的增长5.3%。

预期被下调，意味着企业季报现在可更容易地打动投资者，Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。

美国以资产计最大的银行--摩根大通 公布好于预期的季度获利后，股价劲涨1.6%。

道琼工业指数 收高59.66点，或0.33%，至18,036.70点；标准普尔500指数 上升3.41点，或0.16%，至2,095.84点；Nasdaq指数 下跌10.96点，或0.22%，至4,977.29点。

芬兰网络设备生产商--诺基亚正在洽谈收购阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)，本项合并案将创造出一规模超过400亿欧元的欧洲电信设备集团，并为双方降低成本。

在美国上市的诺基亚劲跌4.09%，报7.96美元，阿尔卡特-朗讯 暴涨13.33%，报4.93美元。

本周将公布季报的企业包括通用电气 、菲利普莫里斯(Philip Morris) 和美国银行 。

美元兑一篮子主要货币下滑0.7%，年内迄今累计上扬近10%。美元上涨通常会蚕食美国跨国企业的盈利。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约58亿股，低于本月迄今日成交均值61亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,910和1,120股，比率为1.71:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,426和1,289股，比率为1.11:1。

有5只标普500指数成份股触及52周新高，1只成份股触及新低。有74只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，32只触及新低。(完)