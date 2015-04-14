加拿大股市：微幅上升，能源股上涨独力抵销其余板块下跌

路透多伦多4月14日 - 加拿大主要股指周二微幅上升，能源股上涨，独力抵住了工业股、消费品类股和矿业股下跌对股指的拖累。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨5.69点，或0.04%，报15,389.28点。在10大类股中，能源股收高，是唯一收高的板块。

一基金经理表示，能源股反弹，受助于中东地缘政治忧虑加剧、以及上周皇家荷兰/壳牌石油集团买入BG Group后，投资者对企业并购机会和长期油价更为乐观等一系列因素。

加拿大最大两家铁路服务营运公司Canadian National Railway Co 和Canadian Pacific Railway Ltd 分别下跌0.9%和1.3%。此前分析师下调这两家公司目标价。工业股下跌0.6%。(完)