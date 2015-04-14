加拿大股市：微幅上升，能源股上涨独力抵销其余板块下跌

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透多伦多4月14日 - 加拿大主要股指周二微幅上升，能源股上涨，独力抵住了工业股、消费品类股和矿业股下跌对股指的拖累。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨5.69点，或0.04%，报15,389.28点。在10大类股中，能源股收高，是唯一收高的板块。
一基金经理表示，能源股反弹，受助于中东地缘政治忧虑加剧、以及上周皇家荷兰/壳牌石油集团买入BG Group后，投资者对企业并购机会和长期油价更为乐观等一系列因素。
加拿大最大两家铁路服务营运公司Canadian National Railway Co 和Canadian Pacific Railway Ltd 分别下跌0.9%和1.3%。此前分析师下调这两家公司目标价。工业股下跌0.6%。(完)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)