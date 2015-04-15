美国数据：4月NAHB房屋市场指数升至今年最高的56，3月经修正后为52

路透纽约4月15日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周三公布的数据显示，美国4月住宅建筑商信心指数扭转之前三个月下滑的势头，上升至今年最高水平。

NAHB在声明中表示，4月NAHB/富国房屋市场指数初值为56，3月经修正后为52。接受路透访问的分析师的平均预期为55。

读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。该指数自2014年6月来一直在50以上。

“NAHB房屋市场指数上升显示建筑商对楼市今年内将继续增强充满信心，”NAHB首席分析师David Crowe在声明中说。

独栋房屋销售分项指标为61，3月为58。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标初值为64，3月为59。未来买家活动指数为41，3月为37。(完)