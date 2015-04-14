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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 06:04 BJT

《日本重要政经日程》--4月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    0120 - 标售一年期国库券
    
    0300 - 石油协会公布一周原油库存
    
    0430 - 2月工业生产修正值
    
    0615 - 日本央行总裁黑田东彦在日本信托银行协会年会上发表演说

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 白云)

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