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亚洲 | 2015年 4月 15日 星期三 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 35.46 +0.08 +0.23 1018523

搜狐 60.31 +0.30 +0.50 578845

网易 116.50 -1.32 -1.12 694876

百度 213.91 -1.49 -0.69 2459019

台湾

台湾积体电路 23.18 -0.15 -0.64 2327083

联电 2.33 -0.07 -2.92 287439

日月光 7.07 -0.07 -0.98 184868

硅品精密 8.13 -0.02 -0.25 773486

和信超媒体 0.91 +0.02 +1.69 228858

友达 4.86 +0.03 +0.62 227570

中华电信 31.85 +0.06 +0.19 34702

台湾国际航电 46.86 +0.07 +0.14 1185614

香港

中国移动 70.63 +0.16 +0.23 179210

中国联通 17.61 +0.09 +0.51 84475

中国电信 73.00 +0.30 +0.41 12326

中芯国际 5.58 -0.35 -5.90 44908

电讯盈科 6.51 -0.05 -0.76 3775

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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