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市场报道 | 2015年 4月 15日 星期三 06:18 BJT

《美国重要政经日程》--4月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 美国农业部(USDA)公布一周全球稻米价格

1315 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布3月工业生产

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输量

1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布每月美国大豆压榨量

1800 - 美联储公布褐皮书

2000 - 美国财政部公布2月国际资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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