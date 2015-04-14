《美国重要政经日程》--4月15日

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 美国农业部(USDA)公布一周全球稻米价格
1315 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布3月工业生产
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输量
1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布每月美国大豆压榨量
1800 - 美联储公布褐皮书
2000 - 美国财政部公布2月国际资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张荻)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)