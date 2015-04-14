《焦点》中国一季度GDP增速料降至六年低点，更多刺激政策可期

**政策举措准备就绪？**

有分析师称，中国政府想要实现全年经济增长7%的目标，就有必要采取这样的刺激措施。7%的增长率将为25年来最低的增长水平。

“我们预计本周公布的经济数据将促使当局加大对财政和货币政策支持，政策应对措施已经准备妥当，”PRC Macro Advisers的分析师在研报中称。

除GDP之外，中国国家统计局还将公布反映3月国民经济运行情况的其它数据，它们或能提供一些有关二季度经济表现的线索。

中国3月工业增加值预计同比增6.9%，继续盘旋在全球金融危机爆发以来的最低点附近。1-2月工业增加值同比为增长6.8%。

经济关键驱动因素--固定资产投资一季度料同比增长13.8%，这将是2000年以来最疲弱的一季度表现。1-2月固定资产投资同比增长了13.9%。